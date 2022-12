Nueva información se va revelando en el escabroso caso de una joven modelo de 14 años, quien fuera candidata al Miss Perú La Pre, tras desaparecer de su hogar en San Juan de Lurigancho y regresar junto a un hombre de 29 años que decía ser su pareja, además de asegurar que la menor estaba embarazada. Según la madre, esto fue un engaño del sujeto.

En una entrevista que tuvo la madre de la menor, con la abogada Rosario Sasieta en ATV Noticias, aseguró que su hija no estaba embarazada, luego de que se le hicieran los estudios correspondientes, y que esta supuesta gestaición fue una mentira del hombre para ser aceptado en la familia de la joven modelo.

Además, se pudo saber que el sujeto, 15 años mayor que la jovencita, tiene familia: específicamente, esposa y dos hijos.

TROME | Hombre seduce a menor de edad

“Le hicieron todos los exámenes, no está embarazada, no tiene ninguna enfermedad de transmisión sexual. No tiene nada, esta chica ha sido salvada, no está embarazada. A pesar de que él te dijo para asustarte y para aceptar la relación. Él tiene 29 años, dos hijos y esposa”, reveló Sasieta.

“Esta muchacha ha sido víctima de violación sexual mediante engaño, todo un engaño, tiene una sanción el agresor de 6 a 9 años, la madre debe denunciar penalmente. Pido al Ministerio de la Mujer que ponga mucha atención en esto, hay que evaluar psicológicamente a la menor”, manifestó.





MADRE DE MENOR PIDE AYUDA

La madre de la candidata a Miss Perú La Pre exhortó al Ministerio de la Mujer que interceda en su caso, puesto que según menciona, su hija estaría siendo manipulada por el sujeto que dice ser su pareja.

“Este hombre tiene 29 años, él ha captado a mi hija por internet, la ha seducido, le ha cambiado la mente, le ha seducido prácticamente porque mi hija no es la misma, es otra. Está transformada, totalmente lo defiende a él, no sé qué clase de hombre es, ese hombre ha malogrado a mi hija. Por favor, que la ministra de la Mujer me ayude”, señaló.





