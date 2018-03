Campeón de matemáticas se recupera tras descuidar su alimentación por los estudios [VIDEO]

Logros de vida. El peruano Claudio Espinoza Choquepura, campeón mundial de matemáticas en el 2003, venció su más dura batalla tras recuperarse de la tuberculosis miliar que meses atrás le robó temporalmente sus sueños y sonrisas.

Las imágenes de Claudio Espinoza postrado en una cama del hospital Hipólito Unanue y pesando apenas 35 kilos preocuparon a los peruanos. Él regresó en mal estado desde Brasil, donde estuvo un par de años con el fin de estudiar su doctorado en matemáticas.

La tuberculosis fue tan agresiva que afectó sus pulmones, hígado y cerebro. Ni siquiera podía reconocer a sus familiares, pero todo eso ya quedó atrás ahora que recuperó su memoria y 20 kilos en un mes.

DESCUIDO QUE LE PUDO COSTAR LA VIDA

"Yo no iba a un centro médico porque no me sentía enfermo. Yo me sentía bien porque esto ha sido gradual, no ha sido de golpe que de un día para otro me ha dado fiebre o algo", dijo a Latina.

El matemático también hizo un mea culpa, pues también se descuidó. "Por motivos de estudio, por cambios de horario, me descuidé bastante con mi desayuno, mi cena y me pasó esto", agregó Claudio Espinoza.

El estudiante aprovechó en agradecer todas las muestras de apoyo que recibió no solo en Perú sino también desde Brasil.