El cambio climático amenaza a la vida en el planeta por lo que urge tomar acciones. Las actividades que realiza el hombre son fundamentales. Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó un informe que advierte que la falta de acciones frente al cambio climático podría ocasionar problemas como el aumento del nivel del mar y su calentamiento, inundaciones por intensas precipitaciones, entre otros problemas.

César Zatta, docente de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), advierte las consecuencias y brinda recomendaciones que ayuden a revertir esta situación.

“Se han estudiado cambios en el clima que no tienen precedentes. De no tomar acciones, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios”, sostuvo.

“El informe de la ONU concluye que una reducción sustancial y sostenida de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), y de otros gases de efecto invernadero, permitiría limitar el cambio climático, causado principalmente por las actividades humanas”, comenta.

El docente comparte algunas acciones sencillas que las personas pueden realizar para ayudar a evitar el calentamiento global.

MIRA Estudio de hábitos de alimentación revela que en el Perú predomina el consumo de carne

Utiliza transporte público

Caminar, manejar bicicleta o usar el transporte público, en lugar de un carro particular, contribuye a reducir las emisiones de carbono.

Además, te mantendrá en forma físicamente.

Ahorra energía

Trata de economizar al máximo la electricidad, apaga y desenchufa tus aparatos electrodomésticos cuando no estén en uso.

Cuando compres un equipo, asegúrate que haga uso eficiente de energía verificando esa información en una etiqueta que debe estar adherida al producto.

Consume menos carne

La producción de carne roja lleva a una emisión significativa de gases de efecto invernadero porque el proceso digestivo de estos animales genera metano (gas de efecto invernadero), debido al alimento que consumen.

Se recomienda alternar la alimentación con pollo, frutas, verduras y cereales.

Planta un árbol

Los árboles cumplen una doble función: absorben el CO2 y generan oxígeno.

Sembrar árboles ayuda a reducir la contaminación atmosférica y disminuir el calentamiento global.

Informa y educa a los demás

Para aportar a esta causa, podemos conversar con nuestros vecinos, respetando los protocolos, para compartir alternativas y educarnos mutuamente en cómo establecer una vida comunitaria sostenible es también un paso muy importante.

Reciclaje

Es una buena medida reusar los residuos sólidos como plásticos, vidrios o cartones para prevenir que se quemen estos materiales cuando se desechen, lo que generaría gases de efecto invernadero que ocasionan el aumento del calentamiento global.

Cuidado del agua

Se deben adoptar medidas para no desperdiciar el agua: almacenarla correctamente, cerrar bien los caños y revisar las conexiones en el hogar.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR