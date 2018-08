Los vecinos de la urbanización La Puertas de Pro, en el distrito de Los Olivos , se sienten inseguros ante la delincuencia que los viene azotando. Cámaras de seguridad, registraron el último asalto a un joven estudiante.

Testigos de la zona indicaron que minutos antes de este asalto, estos delincuentes robaron a una joven. En las imágenes se puede apreciar cómo estos maleantes, después de su atraco, se suben a un auto que los esperaba.

“Le roban a la chica y acá mismo, en ese mismo momento, estos dos delincuentes roban al muchacho. El carro va pasando lentamente y los dos rateros se suben al vehículo y se van con dirección a la Panamericana Norte”, indicó uno de los vecinos de la zona.

Asimismo, indicaron que hace un buen tiempo no hay resguardo policial, ni de serenazgo, lo que ha convertido a la zona en tierra de nadie. “Hace 4 meses no se ve a serenazgo y cuando se les llama, no vienen. Ellos nos han dejado el número, pero no vienen”, sostuvo una comerciante de la zona.

Por último señalaron que ya están cansados, pues a la semana un miembro del vecindario es víctima de la delincuencia. Por ello piden al alcalde de Los Olivos, Pedro del Rosario, poner mano dura contra estos ladrones.

“Ya no puedo salir normalmente con mis hijos a pasear. Tengo que salir sin billetera o celular porque sé que me van a asaltar”, finalizó uno de los vecinos.