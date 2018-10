Cámara de seguridad registra robo en peluquería de Comas | VIDEO

Mientras atendían a sus clientes, los trabajadores de una peluquería, ubicada en la cuadra 6 de la Av. Belaúnde Oeste, en Comas , fueron sorprendidos por dos sujetos, quienes con arma en mano ingresaron a robar todo lo que encontraron al paso.

Este suceso fue registrado por una cámara de seguridad ubicada en el local. En las imágenes se aprecia el preciso momento en que estos sujetos, sin piedad alguna, roban a un padre de familia junto a su pequeño y a los trabajadores, quienes no opusieron resistencia.

Segundos después, los delincuentes se dirigen a la caja fuerte y se llevan toda la ganancia del día. Cuando intentaban huir, uno de los trabajadores atacó a uno de los delincuentes, quien queda aturdido y realiza disparos al aire.

“Yo le pegué en la nuca, debe estar en el hospital, porque el golpe fue fuerte. Él tuvo mareos por eso no me pudo matar. Gracias a Dios la bala me rozó el brazo”, señaló una de las víctimas a Canal N.

Entre lo robado están planchas para cabello, rasuradoras, secadoras, celulares y otros objetos utilizados en el negocio. Además de dinero en efectivo.

Asimismo, informaron que el video ya se encuentra en la comisaría del sector. Esperan que pronto puedan dar con el paradero de estos sujetos.