Antony Mendoza Vivas (26) nunca se imaginó que pagar una deuda pendiente de 50 soles se iba a convertir en una mala experiencia, pues al dirigirse a cancelar el saldo fue atacado, por cinco matones, en el Callao.



Según contó el agraviado para las cámaras de 90 Matinal, en mayo pasado pidió un crédito de 500 soles a una prestamista del asentamiento humano Bocanegra, quien es conocida como la ‘Gorda Sandy’, con la condición que pague un interés de 30% .



El padre de familia cumplió mensualmente en pagar la deuda, la cual ascendió a 650 soles por los intereses, pero al llegar agosto se demoró en cancelar 50 soles restantes, motivo por el cual le dijo a la prestamista que lo haría en una semana.



Pero esto no fue de agrado para la acusada, quien comenzó a amenazar a Mendoza Vivas al decirle que lo iban a golpear por no pagar.



“Antes de la agresión hacia mi persona, me ha estado amenazando verbalmente diciéndome que tenía que pagar la mora porque si no iba a atentar contra mi vida, me iba a mandar a golpear. Justamente me decía que no iba a llegar a mi cumpleaños, que me iba a mandar a pegar”, declaró el agraviado para 90 Matinal.



Antony Mendoza cumplió con la fecha indicada en la que iba a pagar los 50 soles y al momento de dirigirse a cancelar, cinco matones lo rodearon y empezaron a insultarlo, luego lo lanzaron al piso donde le dieron una tremenda paliza.



El ataque fue registrado por un vecino de la zona, donde se aprecia como golpean al muchacho, quien terminó con severos golpes en el cuerpo y la fractura de algunas costillas.



Tras el hecho, agentes de la comisaría Playa Rímac intervinieron a tres de los presuntos atacantes pero al ser trasladados a la Depincri Bellavista, fueron liberados. Desde ese momento, Antony Mendoza asegura que sigue siendo amenazado por desconocidos que rondan por su vivienda.