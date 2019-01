El preciso momento en que sujeto asesina a ex pareja de tres balazos en mercado del Callao [VIDEO]

La indignación no es suficiente para referirse a este nuevo feminicidio. Gino Villegas Arévalo (43) asesinó de tres balazos a su ex pareja por negarse a entregarle dinero y no le importó que decenas de testigos presencien su crimen en el Mercado Santa Rosa del Callao .

El sujeto que es empleado de una empresa de seguridad que presta servicios al Ministerio de la Mujer (MIMP) usó un revolver Taurus 38 que sustrajo del gabinete de Seguridad para atentar contra la vida de su ex pareja identificada como Ingrid Arizaga Bandin que deja cuatro niños en estado de orfandad.

Las imágenes de las cámaras de seguridad son escalofriantes. Villegas viste un terno y al llegar al puesto de su ex pareja saca su arma y dispara en la pierna a Arizaga, ella cae. Él insiste y dispara dos veces más a la cabeza. Tiros mortales.

(Joseph Angeles/GEC) (Joseph Angeles/GEC)

En medio de la sorpresa y el temor de los otros comerciantes, el sujeto corre despavorido. Uno le tira una mesa intentando en vano retenerlo, otros se pone a buen recaudo. Tiempo después la Policía puede capturarlo.

Gino Villegas Arévalo habría aprovechado la hora del almuerzo para matar a Villegas. Él no contaba con licencia para portar el arma homicida, tampoco registraba antecedentes penales.