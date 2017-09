Una joven madre de familia denunció que fue víctima de una agresión por parte de sus tíos tras no pagar a tiempo recibos de agua y luz. El hecho ocurrió en el Callao.

La agraviada se demoró un día en hacer el abono de S/90, monto que pagaba por los servicios básicos del inmueble donde vive, motivo que habría causado el enojo de sus familiares.

Ella explicó que sus familiares se dirigieron hasta su vivienda, y lo que comenzó como discusión, terminó en agresión.

“Tenía que haberles pagado los S/90 el día 6 (de setiembre), y me olvidé de darles. Entonces, el día 7, en la mañana, cuando estaba alistando a mi hijo para ir al colegio, tocan fuerte la puerta, y me comienzan a insultar, y a decir cosas feas”, relató.

“Cojo a mi hijo y me escondo. Yo decía, ¿por qué no me agarran a mi sola? Si quieren hacer lo que sea, a mí. A mi hijo también le cayó golpe”, añadió.

Al día siguiente de lo ocurrido, sus familiares volvieron a acercarse a la vivienda para agredirla, por esta razón ella fue junto a su pequeño a la delegación policial de La Perla.

Ante las cámaras de América TV, ella mostró las marcas en su rostro y cuerpo que le dejaron los golpes que recibió.

La mujer, identificada como Pamela, habita con su esposo y su hijo en otro ambiente de la vivienda desde hace 4 años, separada de sus tíos.

Hace 2 años, ella también fue víctima de agresión física por parte de estos mismos familiares, motivo por el cual solicitó garantías.

“Ellos ya han ingresado a mi casa a agredirme, él y su esposa, mi tío Carlos Elique y su esposa, Lucilda Morales Vélez, entraron los dos hasta mi casa, y el juez me dio medidas de protección”, explicó.

Su abogado, Ignacio Toledo, declaró que formalizarán la denuncia ante el Ministerio Público.