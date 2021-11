Un par de monos ardilla fueron abandonados en el Callao; sin embargo, un vecino pudo recogerlos y brindarles protección para llevarlos al parque de las Parque de las Leyendas, pero le indicaron que se comunique con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Según manifestó el joven, en el noticiero matutino de América Televisión, fue su perro quien se percató de la presencia de los dos monitos, por lo que decidió acogerlos y comprarles una jaula para mantenerlos a buen recaudo.

Para mala fortuna del joven, los números que le proporcionaron no eran los oficiales. “Fui al parque de las leyendas pero no los aceptaron, y me dieron varios números de Serfor para poder comunicarme con ellos y así ponerlos en un buen resguardo, insisto en mensajes y llamadas, pero no me responden”, dio a conocer.

Este hecho, pone en alerta nuevamente respecto al tráfico de animales silvestres, tras el caso del zorro andino Run Run en Comas, que hoy se encuentra en el Parque de Las Leyendas luego de ser rescatado por las autoridades correspondientes.