Arrastran y dejan herida a jubilada para robarle más de mil soles en el Callao

Armándose de valor, una mujer de 70 años se enfrentó a un delincuente que le arrebató una importante suma de dinero en el distrito chalaco de La Perla , pero terminó con severos golpes al ser arrastrada varios metros por el hampón.



Mirtha Ocaza Zapata (70) contó a América Noticias que se abalanzó sobre el delincuente que pretendía escapar a bordo de un vehículo con los mil 300 soles que le arrebató, pero este arrancó a toda velocidad y terminó tendida en la pista.



“Mi mano está toda golpeada, me duele todo, pero me tiré porque el hombre estaba con la puerta abierta, lo he agarrado de los pelos y le decía que me devuelva el monedero, pero arrancó. Me he ido resbalando y me ha arrastrado hasta caer al suelo”, declaró la jubilada.



Agregó que el delincuente se hizo pasar como un vendedor de pollo, pero cuando se disponía a pagar, el sujeto le quitó el monedero donde llevaba el dinero.



Las cámaras de seguridad grabaron el robo y las imágenes vienen siendo analizadas por la Policía para dar con el paradero del culpable.