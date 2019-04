Dos presuntos raqueteros se burlan de la Policía tras ser capturados en el Callao [VIDEO]

Jorge Morán Flores y Axel Sánchez Cortéz, ambos de 22 años de edad fueron acusados de haber robado las pertenencia a una joven con un revólver en Callao . Gracias a los agentes de la comisaría de Carmen de la Legua, estos presuntos delincuentes apodados como los 'Guasones' fue desarticulada tras una tremenda persecución.

"¿Siempre usted roba ahí en el paradero?", pregunta el policía al presunto delincuente. Al hacerle un registro, encuentran celulares en su bolsillo. A lo que el agente oficial le vuelve a preguntar"¿Usted siempre roba?".

"Esta es una banda dedicada a las actividades ilícitas del robo de celulares, robo de carteras que causa un gran impacto en la sociedad. Es su modus operandi no tienen una actividad licita operativa, en otras palabras, no trabajan", comenta el jefe policial del Callao a América Noticias.

La denunciante fue asaltada cuando se encontraba en el paradero, cerca de un centro comercial, en Bellavista.

"El más alto se me acerca, me insulta y me pide mi celular, yo no se lo iba a dar hasta que el otro, el más bajo sacó un arma, un revólver y me apunta directamente a la cabeza", comenta la víctima, quien se tapa la cara, con una capucha, por miedo. Además, indicó que si no entregaba su celular, pudieron haberla matado.

Luego del asalto, los zampones huyeron en distintas direcciones, por fortuna, justo pasaba un patrullero.

"La víctima inmediatamente alertó a la policía, consecuencia de eso se aplicó el 'Plan Cerco' e inmediatamente fue capturado", comenta el jefe de la región policial Callao.

Se le pidió a la víctima que haga un reconocimiento facial de los delincuentes y ella confirmó que eran los que le habían arrebatado el celular y amenazado con un arma.

Antes de ser llevado a la Fiscalía, los dos detenidos se rieron y aseguraron ser inocentes.