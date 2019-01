Callao: balean y dejan malherido a empresario para robarle S/ 12 mil

Unos delincuentes asaltaron en la avenida Gambeta, en el Callao , a un empresario para robarle S/ 12 mil y pese a que este no puso ninguna resistencia, fue atacado a balazos.

En la tarde del miércoles, Pascual Luis Fonseca Garay había retirado el dinero de un banco y se trasladaba en su automóvil por la mencionada vía, cuando fue interceptado por otro vehículo en el que estaban los hampones. Según su esposa, cuya identidad se mantiene en reserva, los sujetos lo atacaron, pese a que él les entregó los S/ 12 mil.

“Le dispararon en la pierna, le pusieron el arma en la cabeza y él les suplicó por su vida, les dijo: 'Llévense la plata, pero no me hagan más daño'. Por eso, le dejan y huyen”, contó la señora a “América Noticias”.

Seguidamente, relató, unos policías que estaban por la zona auxiliaron a su esposo y lo trasladaron al hospital de Ventanilla. Además, se llevó a cabo una persecución policial y tras una balacera, los agentes capturaron a dos presuntos sospechoso, pero fueron dejados en libertad luego de unas horas.

“Un policía auxilió a mi esposo y lo llevó al hospital de Ventanilla. Lograron capturar a dos delincuentes y los llevaron a la comisaría de Mi Perú, pero los han dejado en libertad, porque dicen que estaban solamente intervenidos y no detenidos”, enfatizó.

La mujer aseguró que su esposo, estando en el hospital, había reconocido, a través de fotografías que le llegaron desde la comisaría tras la intervención policial, a los hampones que lo atacaron. Pese a ello, fueron puestos en libertad.

Actualmente, Pascual Luis Fonseca Garay está internado en el hospital Sabogal.

“Ingresó ayer a las 4 de la tarde, tiene el fémur destruido por impactos de bala y aún no lo operan. Tiene mucho dolor, no me dan mucha información. Dicen que están esperando al médico que lo va a operar”, puntualizó.