Calificarán con letras solo a 1° de secundaria.

Pese a las críticas, el Ministerio de Educación (Minedu) publicó ayer en El Peruano la norma que regula el nuevo sistema de calificación con letras. Si bien, en un inicio, se planteó que este se aplicaría en toda la secundaria, ahora se ha precisado que solo regirá para el primer año.

Además, el dispositivo deja de lado las siglas de LMS (logro muy satisfactorio), LS (logro satisfactorio), LB (logro básico) y LI (logro inicial) –anunciadas por el Minedu a fines de enero– y aclara que se usarán las conocidas AD, A, B, y C, que ya se usa en inicial y primaria.

La viceministra de Educación, Susana Helfer, descartó que esto haya sido un retroceso. “Calificamos logros y queríamos que los padres, docentes y alumnos comprendan mejor lo que significaba cada letra. Pero no interesa tanto la letra sino lo que representa”, dijo a Perú21.

Junto con esta norma, se aprobó la implementación del currículo por competencias en secundaria. “Queremos cerrar el ciclo de implementación de este currículo por competencias con un sistema de evaluación coherente”, afirmó.

Al respecto, el ex ministro de Educación Idel Vexler sostuvo que la capacitación a docentes debió empezar en mayo de 2018, pues cree que las UGEL no tienen personal apto para esta tarea. Sobre el cambio de letras, señaló que “era una rectificación necesaria. Lo ideal hubiera sido que se aplique en 2019”.

Por su parte, Marilú Martens, también ex ministra del sector, opinó que este sistema de evaluación es una herramienta útil para docentes y alumnos, pero que fue anunciado de manera precipitada.

“Se hacen cambios para la mejora, pero que no sean tan repentinos para no generar rechazo”, enfatizó.

El educador León Trahtemberg refirió que “cambiar solo la evaluación va a ser una formalidad. La educación tiene que tomar en cuenta quién es el niño, sus posibilidades y qué retos puede alcanzar con base en sus capacidades”.

precipitada. Expertos aseguran que anuncio fue precipitado y que hace falta más capacitación.

TENGA EN CUENTA

-Susana Helfer dijo que el Ministerio de Educación implementó, en enero, un curso virtual de evaluación formativa. Indicó que, a la fecha, ya se han inscrito más de 70 mil maestros.

-Agregó que dicho curso está dirigido a maestros de colegios privados y del Estado. Estos últimos recibirán, además, talleres presenciales impartidos por las UGEL.