Una mujer de 25 años armó un escándalo en el centro de Cajamarca al subirse al techo de un taxi y no querer bajar de él. Esto como una medida de protesta ante el término de su relación amorosa con su novio.

La protagonista de este bochornoso incidente responde al nombre de Karina Gutiérrez Marquez, y presentó un arranque de ira luego de su pareja le informara que ya no quería continuar la relación que ambos mantenían.

Ambos habían pasado la noche en un hostal y, al amanecer, su pareja salió del local y ella lo persiguió corriendo por 5 cuadras. Sin embargo, como no pudo alcanzarlo, tomó la decisión de subirse sobre un carro.

"Denúnciame", "Mátame de una vez" y "Me tocas, me tiro" eran las frase que Karina Gutiérrez lanzaba ante los reclamos del dueño del carro. Como este no podía convencerla de bajar, tuvo que llegar la Policía para hacer lo propio.

Tras ser controlada, fue trasladada en un patrullero a la comisaría del sector, en donde será acusada por alteración del orden público, resistencia a la autoridad y daño a la propiedad privada.