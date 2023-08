“Si bien la tecnología es crítica, el factor humano es el centro de la innovación; y por tanto, es fundamental alcanzar el balance entre tecnología y factor humano”, sostuvo el martes 22 de agosto Jaime Saavedra, director global de Educación del Banco Mundial y exministro de Educación del Perú, durante el primer día del CADE Educación organizado por IPAE Acción Empresarial.

El funcionario del organismo internacional advirtió que este balance no es común en la región ni dentro de los países, lo cual genera desigualdad e inequidad. Sostuvo que el hecho de que no todos los docentes cuenten con habilidades digitales y que no todas las escuelas tengan acceso a Internet impacta negativamente.

Saavedra indicó que a futuro ‘serán los docentes con habilidades digitales quienes reemplacen a los docentes que no las tienen’. “Lo más urgente es invertir en la gente. La educación es intensa en interacción humana”, señaló. De ahí que sea necesario lograr tener a los mejores como docentes e invertir en ellos.

Resaltó que hoy en el mundo, la región y los países “coexisten el siglo XX y el siglo XXI, pues en algunas escuelas existe todo el ecosistema que permite utilizar tecnología del siglo XXI, mientras que en otras no hay siquiera conectividad ni agua”.

Saavedra participó en la mesa ‘Estado de la Innovación en Educación en Perú y la Región’, en cuyo panel estuvieron Pablo Bartol (Uruguay), Mercedes Mateo Díaz (España) y como conductor Daniel Alfaro, exministro de Educación.

Bartol, representante de la CAF, indicó que uno de los grandes desafíos es la formación del docente para el uso de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial.

Alfaro dijo que la participación del Estado es imprescindible para una educación de calidad y para garantizar la igualdad de oportunidades.

SABÍA QUE

Mercedes Mateo, representante del BID, resaltó que, si bien no se trata de reemplazar a los docentes con tecnología, ambos sí se complementan.

La 15.a edición de #CADEeducación tiene como lema “Innovar para Educar, Educar para Innovar”.

