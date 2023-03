El impacto que sufrió el técnico de tercera PNP Jhoao Jolkeada Loyola con una congeladora y otros materiales mientras se encontraba rescatando dos cuerpos en una vivienda derrumbada aledaña al Río Rímac conmocionó a todos los peruanos por lo gráfico que fue. Por un momento se temió lo peor, pero afortunadamente el policía se encuentra estable, consciente y con buen ánimo mientras se recupera en el Hospital de la Policía Nacional del Perú.

En una entrevista con el medio Canal N, el propio Loyola señaló: “Gracias a los médicos del hospital que me están atendiendo. Es un milagro de Dios que yo pueda estar intacto, completo, con unos golpes en el cuello y los brazos, pero nada roto”. El afectado se recuperó en menos de una semana a tal punto que es capaz de conversar con normalidad.

Adicionalmente al tratamiento de las heridas y los golpes, el rescatista de la policía recibió apoyo psicológico para lograr ver las imágenes del accidente que había sufrido, pues es natural que sufra una afectación a su salud emocional luego de casi haber perdido la vida.

Precisamente, con respecto al duro golpe que Loyola recibió, él comentó: “No recuerdo ese momento, ni cuando estuve suspendido, Recuerdo cuando mis compañeros me habían recuperado. Estábamos haciendo los trabajos y los suspendimos debido a los desprendimientos, decidiendo subir. En ese momento ocurre el incidente. Yo recuerdo cuando estoy en la camilla y mi sensación fue mover las piernas para ver si no tenía algo en la columna. Yo sentía que algo estaba mal, pero mi capitán decía que todo estaba bien”.

VIDEO RECOMENDADO