La salsera Brunella Torpoco sorprendió a sus seguidores tras anunciar su retiro de los escenarios. Ella explicó que no volverá a cantar debido a la delincuencia que se vive en el Callao y por las constantes amenazas que recibe.

A través de un comunicado, la cantante indicó que cumplirá con las presentaciones pactadas, pero no firmará más contratos por su seguridad y la de su familia. “Gracias infinitas a toda la gente que me apoyó en este corto tiempo que he estado en los escenarios. He tomado la triste decisión de alejarme de la música por la seguridad de mi familia y mi tranquilidad”, se lee.

SUFRIÓ ATENTADO EN CALLAO

La noche del 18 de noviembre de 2021, Torpoco fue atacada a tiros en la puerta de su casa, ubicada en la esquina de la avenida Cahuide con Cerro de Pasco, en el distrito de La Perla.

La joven cantante apenas se asomó a la puerta de su vivienda, junto a su esposo, cuando la atacaron a tiros. El criminal, que esperaba la aparición de su víctima, hizo cinco disparos al aire y luego dos contra la camioneta blanca de la artista que estaba estacionada en el frontis del inmueble, para luego escapar en una moto.

Tras el ataque, la salsera manifestó a Prensa Chalaca tener miedo. “Tengo miedo por mi familia, no quiero que nada malo les pase (...) Gracias a Dios estoy bien”, dijo.

Respecto a este primer atentado, un oficial del Departamento de Investigación Criminal de Bellavista encargado de las investigaciones comentó a este medio que se trataría de un mensaje y advertencia de una banda de extorsionadores que habían puesto en la mira a la artista.

“La víctima ha señalado inicialmente que jamás ha recibido ninguna amenaza y que tampoco tiene problemas con nadie y por la forma como actuó el criminal se desprende que se trataría de una banda de extorsionadores que lo que han hecho es enviarle un ‘mensaje’ y para ello primero la amedrentan y luego exigirle pago de cupos”, explicó.

BALACERA EN CUBANADA

Otro momento de terror que vivió la salsera fue el pasado 15 de marzo de este año, cuando cantaba en una ‘cubanada’ en La Victoria. En el lugar se desató una balacera en el preciso instante en que la artista se encontraba en el escenario.

Los asistentes al evento de salsa, que se desarrolló en la cuadra 6 del jirón Renovación, en La Victoria, vivieron un infierno luego que dos bandos se enfrentaran a balazos, dejando tres heridos.

En las imágenes difundidas por el programa de espectáculos de ATV, la intérprete de “Engreído y mal amante” intenta calmar los ánimos mientras es protegida por miembros de su orquesta, sin embargo, la tensión se acrecentó y empezaron los disparos.

POLICÍA INVESTIGA OTRO ATENTADO CONTRA SALSERA

El 17 de marzo 2022, a las 23:30 horas aproximadamente, dos sujetos a bordo de una motocicleta realizaron disparos y lanzaron amenazas extorsivas junto con dos municiones, en la casa de la madre de la cantante Brunella Torpoco, ubicada en la calle Séptima de la urb. Chacaritas, en el Callao.

Agentes de la comisaría de Chacaritas llegaron al lugar, quienes, tras un rápido registro, hallaron dos casquillos de bala. Ante la gravedad del hecho, la Divincri - Callao asumió las diligencias e investigaciones de ley.

SE SOLIDARIZAN CON CANTANTE

Distintas personalidades de la salsa han recurrido a sus redes sociales para enviar mensajes de apoyo a Brunella Torpoco.

“Qué rabia da que una joven llena de tanto talento y ganas tenga que truncar sus sueños por gente inescrupulosa que solo busca un fin personal. Creo que a nombre de todos, tienes el apoyo incondicional para cuando decidas volver”, expresó la cantante Daniela Darcourt.

La líder de la orquesta Son Tentación, Paula Arias, también decidió pronunciarse: “Eres muy fuerte, capaz y talentosa. No permitas que nada, ni nadie apague tu voz y mucho menos dejes tus sueños, tienes para muchísimo más. Esto recién empieza para tu carrera”.

Yahaira Plasencia no quiso quedarse atrás y expresó su respaldo a Brunella Torpoco: “Todo nuestro apoyo Brunella. Mucha fuerza y sabiduría. Eso va a pasar. Que Dios te proteja a ti y a los tuyos”.

Los cantantes Alvaro Rod, Farik Grippa y el productor Sergio George también expresaron su respaldo a la intérprete de temas como “Engreído y mal amante”.