C.C. La Rambla tras clausura: "Estamos sumamente sorprendidos por dicha medida desproporcionada"

Luego que la Municipalidad de Breña dispusiera la clausura del Centro Comercial La Rambla , la empresa se pronunció y calificó la medida de desproporcionada.

A través de un comunicado, el centro comercial sostuvo que el cierre fue por observaciones técnicas en un local del mall.

"Estamos sumamente sorprendidos por dicha medida desproporcionada, dado que las observaciones fueron realizadas a un local puntual (no a todo el mall de manera integral) y no fueron comunicadas previamente de manera formal para su subsanación. No obstante, éstas ya fueron subsanadas por el propio local", señaló la empresa en la misiva.

Asimismo, el centro comercial ofreció disculpas por los inconvenientes a sus clientes y también a las empresas que se ubican dentro del mall.

"Lamentamos los inconvenientes causados a nuestros clientes y usuarios. Como lo hemos realizado desde la apertura del mall, reafirmamos nuestro compromiso absoluto con la seguridad como prioridad principal en nuestras operaciones".

Ayer, la Municipalidad de Breña clausuró de forma temporal el centro comercial La Rambla por medidas de seguridad, aunque no especificó las presuntas infracciones o faltas que habría cometido dicho mall ni la duración del cierre.

ATV+ señaló que personal de Fiscalización y agentes de Seguridad Ciudadana llegaron al centro comercial al promediar las 2 p.m. del martes para iniciar un operativo de supervisión. Una hora después, ellos comenzaron a retirar a los clientes.

Los dueños de los locales se quejaron de la medida de la alcaldía y la calificaron de arbitraria, pues no amerita el cierre de todo el centro comercial. Se sabe que hallaron un ducto de chimenea en mal estado.

El centro abrió esta mañana.

