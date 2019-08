Capturan a dos delincuentes dedicados al robo de farmacias en Breña [VIDEO]

Agentes del Escuadrón Centro capturaron a dos integrantes de una banda dedicada al robo de farmacias luego de haber cometido su último asalto en Alfonso Ugarte con Pomabamba, en el distrito de Breña , la noche de ayer.



Cámaras de seguridad captaron cómo tres hampones ingresan al local y distraen a las trabajadoras. Mientras que uno de ellos amenaza con un arma a una de las jóvenes.

En las imágenes difundidas por América Tv se observa cómo

los clientes ingresan al local durante el atraco y no se percatan de la situación debido a que los delincuentes tenían amenazadas a las trabajadoras obligándolas a atender con normalidad.

"Uno de ellos me pone la pistola y me dice que me quede tranquila (...) nos dicen que atendamos", contó una de las víctimas al citado medio.

Mientras las jóvenes continuaban atendiendo, uno de los delincuentes ingresó al almacén de local con una de las trabajadoras para que le entregue las ganancias del día.

Tras lograr su cometido, los hampones iban a emprender su huída cuando fueron interceptados por agentes de la PNP.

El jefe del escuadrón de emergencia, coronel PNP Juan Olivera, informó al citado medio que se logró intervenir a dos de los tres delincuentes que ingresaron a robar al local. Ellos habrían robado más de 100 farmacias, según la Policía.

"Se interviene a un delincuente que estaba vestido como farmacéutico y en la huida otro delincuente es capturado por el escuadrón de emergencia centro", precisó Olivera.

Los hampones fueron identificados como Davis Saldaña Valdivia (34) y Paul Antenor Estrada García (43), quienes tienen antecedentes por robo y homicidio. Ambos sujetos fueron trasladados a la Depincri de Breña para las investigaciones correspondientes.