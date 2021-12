El jefe de la Cuarta Comandancia Departamental de Lima Centro de los Bomberos, Mario Casaretto, informó que en total se reportaron 67 emergencias en las primeras horas de la Navidad. Mencionó que en comparación al año pasado estos sucesos se han reducido al 30%.

Señaló que entre estos eventos figuran tres incendios de proporciones a causa de pirotécnicos. Casaretto dijo que unas 161 unidades de los Bomberos de Lima norte, sur y centro se movilizaron esta madrugada para atender estos eventos.

“Hemos tenido tres incendios de proporciones en la madrugada. Uno ha durado de las 12:45 a.m. hasta las 8:30 a.m. producto de artefactos pirotécnicos que prenden los techos que no están muy limpios. Uno de ellos fue en el Cercado de Lima, en la cuadra 9 de Enrique Meiggs Se han reportado 67 emergencias de las cuales 6 han sido médicas, 3 han sido fuga de gas y las demás han sido amagos de incendios donde hubo tres de proporciones”, dijo.

“El mensaje que debemos dar para Año Nuevo es no muñecos que se arman para generar situaciones de riesgo, no a los pirotécnicos en zonas de almacenes y fábricas abiertas o techos que están comprometidos con materiales inflamables. Evitemos desgracias, y pérdidas materiales como las que ha habido como en esta madrugada”, agregó el jefe Departamental de los Bomberos.

