Bomberos sufren accidente cuando se dirigían a atender emergencia en Huacho

Giovanni Baldeos Ventura, uno de los bomberos de la compañía N°20 que fue víctima del accidente de Huacho, sufrió una fractura en la pierna. Allegados al hombre de rojo reclamaron indignados la no atención en el nosocomio.

"Está herido, ensangrentado y no lo atienden siendo bombero. He tenido que llevarlo al Seguro. En pocas palabras, no lo quieren atender porque hay traumatólogo, hay medicinas", manifestaron.

Bomberos de Huacho de la compañía N° 20 sufrieron un accidente de tránsito cuando se dirigían a auxiliar a unos heridos a inmediaciones del kilómetro 110 de la Panamericana Norte.

Un video publicado en Facebook revela los graves daños sufridos por los hombres de rojo. En las imágenes, el bombero identificado como Giovani Baldeos (27) salió disparado por la ventana e impactó contra el pavimento. La bombero Silvia Melgarejo (36) que también estaba en la emergencia, fue víctima de serias lesiones.

En tanto, Christian Mandamiento Pérez (27), otro de los bomberos en el accidente, también resultó con lesiones.

Ambos ingresaron al servicio de Tomografía del hospital más cercano. En tanto, el estado de salud de los bomberos se mantiene en reserva.

Al parecer, se habría tratado de un despiste y vuelco de la unidad de los bomberos.

Mira el impactante video:

