El 18 de octubre de 2016, un incendio de grandes proporciones afectó a una fábrica de zapatos y a un almacén del Ministerio de Salud en El Agustino. Como resultado de ese siniestro, tres valerosos bomberos murieron : Alonso Salas Chanduví, Raúl Lee Sánchez Torres y Eduardo Porfirio Jiménez Soriano.

El hecho puso sobre la mesa todas las deficiencias y necesidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) . Por ello, el entonces ministro del Interior, Carlos Basombrío, creó la Intendencia Nacional de Bomberos, que sería la entidad responsable de la administración del dinero para equipar a los hombres de rojo.

Sin embargo, tres años después, las carencias persisten y la Intendencia no termina de articular bien su trabajo con los Bomberos. El recién nombrado intendente, Luis Ponce de la Jara, confirma que, aproximadamente, el 50% de unidades de bomberos tiene alguna avería y que falta equipar mejor a cada uno de nuestros hombres de rojo. Lo preocupante es que para lo que queda de este año y para el próximo, él no puede decidir qué comprar, pues, la anterior gestión ya comprometió todo el dinero dejó sus planes en marcha.





¿Por qué decidió aceptar el puesto de Intendente?

Yo vengo del Cusco y, por desgracia, los bomberos de provincia siempre hemos sido abandonados, por eso yo siempre he sido de los críticos más ácidos contra la Intendencia, porque no había ningún apoyo para provincias, todo se ha centralizado en Lima, a provincias siempre se le ha dejado de lado. Yo reclamaba porque el intendente tenía que ser un bombero, el anterior intendente no lo era y por eso no apoyaba a los bomberos. El ex comandante general hizo la propuesta para cambiar al intendente y me propusieron a mí, así que acá estoy.

¿Cuáles han sido las cifras que ha encontrado en la Intendencia?

Hemos encontrado que está ya todo el presupuesto comprometido, pero también, me he encontrado con problemas de compañías de Lima y provincias con deudas en servicios. Estaban sin agua ni luz, no tenían combustible y lo peor es que no había plata para solucionarlo. Con los profesionales de la Intendencia estamos tratando de sanear eso para fin de año, porque para los tres últimos meses no había presupuesto.

¿Qué pasó con los vehículos que la Intendencia había adquirido pero que los bomberos se negaban a recibir?

Habían comprado 40 camionetas, pero el Cuerpo de Bomberos no había pedido estos vehículos, sino unas ambulancias. A libre criterio compraron esos vehículos, los cuales, incluso, tenían una serie de presuntos problemas. Han intervenido dos Fiscalías, la OSCE y debido a todos los problemas se ha tenido que anular esa compra.

Luis Antonio Ponce La Jara, titular de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. JOSE ROJAS BASHE | GRUPO EL COMERCIO

¿Este año usted no podrá hacer ninguna adquisición?

Lo que estamos haciendo es que al anularse el contrato de las camionetas, ese dinero queremos aprovecharlo para comprar equipos de protección respiratoria.

¿Para qué se han destinado esos 120 millones de presupuesto que tenían?

Para protección respiratoria, ambulancias y carros de rescate.

Y el próximo año, con el nuevo presupuesto, ¿cuáles van a ser sus prioridades?

Ahí tenemos otro problema: el presupuesto ya fue presentado y no ha sido coordinado con los bomberos. No sabíamos ni qué había en ese presupuesto. Todo esto lo estamos tratando de solucionar. Con el comandante general del Cuerpo de Bomberos estamos articulando bien para que todo mejore.

En todo caso, ¿cuáles son las necesidades prioritarias que tiene el Cuerpo de Bomberos?

La prioridad que quisiera darle a los bomberos, y que es mi objetivo, es comprar los equipos de protección personal para casos de incendio: el casco, el capotín, pantalón, botas, guantes especiales. Lo que necesita cada bombero cuesta un total de mil dólares y ahora somos más de 16 mil bomberos a nivel nacional, por eso se tiene que hacer de manera gradual. Lo segundo es verificar los vehículos, pues, el 50% de nuestra flota aproximadamente está parada por diversos defectos que tenemos que arreglar.

Luis Antonio Ponce La Jara, titular de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. JOSE ROJAS BASHE | GRUPO EL COMERCIO

¿Con cuántos vehículos a nivel nacional cuentan?

1,237 vehículos a nivel nacional entre ambulancias, rescates, vehículos especiales.

¿Son suficientes?

No, necesitamos más. Hay compañías que solo cuentan con vehículos auxiliares, o sea, una camioneta, y no tienen autobombas, carros de rescate. Hay que ver que las ciudades del Perú están creciendo bastante, incluso hacia arriba, o sea, hay edificios de 30 pisos, 40 pisos y no tenemos con escaleras telescópicas suficientes, al interior del país menos. Nos faltan vehículos modernos, ambulancias. Los bomberos también apagan incendios forestales y no tenemos los equipos para eso. Nuestros bomberos van con uniformes que no son los necesarios. No contamos con uniformes para atender rescates, urgencias médicas. El objetivo es poder darle toda la protección a los efectivos. En cuanto a bienestar del personal estamos haciendo las gestiones para conseguir algún tipo de seguro.

¿Usted considera que la situación de los bomberos ha mejorado en algo respecto a hace tres años, cuando murieron tres de sus miembros en el incendio en El Agustino?

Creo que en estos dos meses que estamos a cargo estamos tratando de solucionar algunos problemas y no solo con lo que nos entrega el Gobierno, sino también estamos tocando puertas en el extranjero, estamos conversando con diversas embajadas para conseguir equipos.

¿Qué debe ocurrir para enfrentar un fuego como el de El Agustino sin tener que perder vidas?

Justo la creación de la Intendencia es para ver la parte administrativa y apoyar al Cuerpo de Bomberos, para conseguir los equipos, vehículos, etc. Esa es la misión que tenemos, somos el nexo directo con el Gobierno para conseguirlo.

¿Ha podido conversar con el ministro Carlos Morán ?

Sí, tenemos reuniones de trabajo constantemente con él y sus asesores.

¿Tiene su confianza?

Sí, felizmente.