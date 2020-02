El reciente incendio en Lurín que dejó como saldo trágico la muerte de dos niños, de 8 y 10 años de edad, puso de manifiesto una dramática situación que viven las compañías de bomberos del país: no hay los suficientes choferes que puedan conducir las autobombas. Ese 11 de febrero, la unidad no pudo salir a atender la emergencia porque no había quien la manejara. El drama es recurrente a nivel nacional.

El director general de operaciones del Cuerpo General de Bomberos, comandante Freddy Rivera, informó que en el país existen 243 compañías bomberiles.

Hay bomberos voluntarios que son conductores, pero se requiere personal preparado y especializado con licencia de conducir A-III para manejar los vehículos. Ante esta situación, demandan que el gasto sea asumido por el Estado, que asigne bomberos choferes y así se eviten contratiempos a la hora de atender emergencias.

“Nos falta presupuesto para contratar más choferes y poder cumplir con todo. Cubrimos el servicio con los voluntarios, pero no hay choferes permanentes, por eso hacemos convenios con las municipalidades para que contraten dos o tres pilotos para mantener una operatividad constante”, señaló el comandante del Cuerpo General de Bomberos del Perú, Larry Lynch.

“Tenemos un déficit a nivel nacional con las 243 compañías de bomberos. Si estamos hablando de nueve choferes mínimo por día –faltando los ‘descanseros’ (los que reemplazan a los que están de descanso)– suman más de mil y pico de conductores los que necesitamos a nivel nacional”, añadió.

Actualmente hay un solo chofer por cada compañía cuando deberían ser tres. Cada uno de ellos cubriría un turno de ocho horas y así se tendrían cubiertas las 24 horas. En total, sumarían 729 choferes para atender las emergencias.

Pero hay que añadir un cuarto conductor (el ‘descansero’) que reemplazaría a quien está en descanso. Ellos son 243 choferes más, lo que hace un total de 972.

Hay algunas compañías que sí tienen dos y tres choferes, como las de los distritos de San Isidro, Miraflores, San Borja, La Punta, pero los gastos de esos conductores son asumidos por los municipios.

FALTA PRESUPUESTO

El ingeniero Randolfo Anci Castañeda, gerente general de la Intendencia Nacional de Bomberos, entidad encargada de proveer el apoyo logístico, dijo a Perú21 que “desde noviembre pasado se ha incrementado el número de choferes con la contratación de más de 100 de ellos. Se necesitan mucho más, eso es cierto”. “Necesitamos más presupuesto para contratar más choferes”, subrayó.

Sabía que

El sueldo de un chofer bombero oscila entre los 1,700 y 2,200 soles mensuales, según la oferta laboral del portal de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú.

El Decreto Legislativo 1260, de diciembre de 2016, señala que los bomberos no son considerados funcionarios ni servidores públicos.