Indignante. Un bombero, identificado como Pablo Ramos Cervantes, denunció que un hombre lo agredió físicamente cuando se dirigía a atender una emergencia en el distrito de Miraflores.

El bombero viajaba en una ambulancia donde se trasladaban heridos que dejó un accidente de tránsito en el mencionado distrito limeño. La unidad tuvo que detenerse porque los autos bloquearon el paso, por lo cual se encendieron las sirenas.

Es en ese momento cuando un hombre le reclama agresivamente y lo golpea.

A ver si hacemos famoso a este tipejo que agrede a un bombero por tener su auto mal estacionado. pic.twitter.com/E5Ko00hzGh — Gabriel Floyd (@Gabriel_Floyd) September 23, 2023

“El señor, no sabemos de dónde salió, no sabemos si era conductor o vecino. Nos comienza a decir: ‘sí pasa’ (la ambulancia), entonces el chofer le decía que no, pero este seguía con su insistencia. Entonces, al no hacerle caso, el tipo viene por el lado del copiloto, yo estaba sentado ahí, y sube las gradas y fue donde me propinó el golpe en el rostro. Ya fui a la comisaría de Miraflores a sentar la denuncia”, relató la víctima para RPP.

El hombre que agredió al bombero fue identificado como Manuel Hernando Guerra García Miranda y tendrá que enfrentar la denuncia interpuesta en su contra.

VIDEO SUGERIDO: