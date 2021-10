Carmen Saavedra Flores (33), conocida como ‘Big Mama’, apareció nuevamente con piedra en mano. En esta ocasión, empresarios del sector 1 grupo 21 de la Av. Pastor Sevilla, en el distrito de Villa El Salvador, fueron sus nuevas víctimas.

“Recibí la llamada de emergencia de una contribuyente en la cual manifestaba que había una señora que estaba desnuda con piedra en la mano y que había sustraído de su negocio una billetera que se encontraba con dinero. Los patrulleros, integrados con la Policía Nacional, se han constituido en la zona e hicieron la captura inmediata de la persona”, reveló el subgerente de seguridad ciudadana de Villa El Salvador, Raúl Ramos, a América Noticias.

Recordemos que, ‘Big Mama’ ha sido intervenida en varias ocasiones en el distrito de Cercado de Lima y San Juan de Miraflores. Ella se desnuda, coge una piedra y entra negocio por negocio para robar las pertenencias de los clientes y dueños.

“Ha querido robar, pero mi compañera de administración dijo: ‘voy a llamar, voy a llamar por teléfono. (La mujer) respondió: ‘Espérate, no te he hecho nada. No te he robado’. Y se ha salido, así como estaba”, contó una testigo.

En esta ocasión, ‘Big Mama’ ingresó a varios establecimientos de salud a robar, sin embargo, la policía de Laderas y serenazgo le pusieron un alto.

“Esta señora tiene la costumbre de cometer estos actos delictivos en otros distritos. Es la primera vez que hace acá en Villa El Salvador. Es su costumbre llegar, amenazar con una piedra, solicitar dinero o sustraerlo de las cajas registradoras”, detalló Raúl Ramos.

El matinal informó que ‘Big Mama’ fue trasladada a la comisaría Laderas de Villa para las diligencias correspondientes.

