Con el lema “innovación y tecnología para multiplicar igualdad”, GenderLab, con el apoyo del BID, presentaron la herramienta digital ELSA para el diagnóstico e intervención que con el uso de algoritmos e inteligencia artificial busca construir espacios laborales sin acoso.

El acoso sexual es uno de los principales problemas que afecta el mundo del trabajo, y tiene un impacto particular en las mujeres. A pesar de esto las organizaciones suelen tener una actitud pasiva frente al acoso, esperando una denuncia para actuar, cuando solo el 7% de las personas que reconocen pasar por una situación de acoso en la región lo denuncia (Data ELSA, 2021). Los esfuerzos para prevenir, denunciar y hacer seguimiento a los casos parecen insuficientes, y la escasa información que se tiene del tema es un reto para la legislación y los mercados laborales de la región.

Ante esta situación, el BID y GenderLab han desarrollado una herramienta integral de diagnóstico e intervención -ELSA- que permite a organizaciones públicas y privadas conocer el impacto de sus políticas y acciones contra el acoso sexual, identificando fortalezas y áreas de mejora. El uso de la herramienta promueve una cultura de prevención y aprendizaje colaborativo que asegura que esfuerzos institucionales por crear espacios laborales seguros tengan un impacto real y sean más eficaces.

“Como líder de esta iniciativa me llena de orgullo contar con el apoyo de diferentes organizaciones del sector público y privado para identificar soluciones y rutas de trabajo que nos permitan contar con la primera iniciativa regional para abordar este tema desde una cultura organizacional enfocada en la prevención.” expresó, Marlene Molero, CEO y Cofundadora de GenderLab.

“La herramienta incluye innovaciones basadas en buenas prácticas mundiales como la capacitación a terceros para intervenir en casos de acoso o el uso de algoritmos para automatizar la asociación de las mejores prácticas con las necesidades de las organizaciones participantes.” Señaló Andrew Morrison, asesor principal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Las primeras 12 organizaciones en utilizar la herramienta ELSA son El Tiempo, Terpel, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Teleperformance en Colombia; Banco FIE en Bolivia; y Enel, Sodexo, KMPG, Interseguro, Promart, Avinka, Mapfre en Perú.

¿Qué pasa en el Perú?

Sobre una base de 3900 respuesta de hombre y mujeres, a través de ELSA, se ha podido determinar que el 3% de mujeres y el 1% de hombres reconoce haber sufrido acoso sexual laboral en los últimos 24 meses, pero hay una cifra oculta. El 26% de mujeres y 18% de hombres, aun cuando no lo reconocen como tal, reporta haber pasado al menos una típica de acoso el último año.

El 34% de los casos de acoso proviene de un compañero de trabajo, el 14% de superiores jerárquicos inmediatos, el 12% de jefes de otras áreas y 9% de clientes. Aunque el acoso es cometido por hombres y mujeres, el 86% de los casos son hombres los causantes del hostigamiento.

Las principales expresiones de acoso sexual se refieren a la apariencia física de una persona (52%), “bromas” de contenido sexual o sexista (31%), miradas obscenas (29%), invitaciones reiteradas a salir (20%) y chantaje sexual (7%).

En nuestro país, según revela ELSA, las personas no denuncian porque dudad de que la experiencia sufrida sea acoso (54%), no quieren ser consideradas personas problemáticas en el trabajo (51%), tienen vergüenza (41%), tienen miedo a perder el trabajo (29%), no saben dónde denunciar (24%), piensan que de nada servirá (19%).

