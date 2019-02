Bicimotos y motos eléctricas, ¿la alternativa para huir del caos?

¿Es posible atravesar las 11 cuadras de la Av. Abancay, en el Cercado de Lima, en hora punta, en 20 minutos cuando, normalmente, dicho recorrido se hace en 40 minutos?

Aunque usted no lo crea, sí, si es que va en una bicimoto o en una moto eléctrica, que son más ligeras que las motos convencionales y pueden alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora, sin emitir gases contaminantes.

En diciembre de 2018, estas unidades fueron incluidas en la Categoría L de la Clasificación Vehicular por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), mediante Decreto Supremo Nº 019-2018-MTC. Ahora, dichos vehículos deben contar con placa, certificado de inspección técnica y SOAT, entre otros requerimientos (ver infografía).

“El MTC está impulsando la electromovilidad, incluso desde antes de la emisión de la norma. Queremos preparar el marco legal adecuado para promover el uso de vehículos menos contaminantes”, indicó a Perú21 Scelza Lamarca , directora general de Transporte Terrestre del MTC.

INFOGRAFÍA

Además, dijo que esta nueva regulación busca imponer el principio de autoridad, a fin de que los conductores de cualquier tipo de vehículo respeten las normas de tránsito.

Por su parte, Alfonso Flórez, gerente general de la Fundación Transitemos, señaló que las bici-motos y motos eléctricas son una gran alternativa para escapar del caótico tránsito limeño. Una de las principales ventajas de estas unidades es el ahorro económico.

“Se carga completamente en cuatro horas, como si fuera un celular. Normalmente, una carga es suficiente para movilizarse toda la semana. No compras gasolina, solo la enchufas; por eso el gasto es mínimo”, explicó.

Además, destacó que el motor eléctrico –que no genera contaminación ambiental– permite re-correr largas distancias en la ciudad. “Tengo una bicimoto y la uso todos los días porque no gasto casi nada. Puedo ir hasta Pucusana. Solo uso el auto cuando tengo que ir más lejos, por ejemplo, fuera de Lima”, señaló Flórez.

RIESGOS VIALES

Según Luis Quispe, presidente de la ONG Luz Ámbar, las bicimotos y motos eléctricas llegaron al Perú hace aproximadamente una década. Sin embargo, su uso se ha popularizado en los últimos años en distritos como Miraflores y San Isidro.

“Son vehículos que han estado circulando de manera irregular y que, ahora, al estar regulados, deben seguir las normas, y circular por la calzada, como cualquier vehículo motorizado”, precisó.

Agregó que es importante que los conductores de unidades motorizadas cuenten con una póliza de seguro, para cubrir los gastos de salud de cualquier persona en caso de que se vean involucradas en un accidente, los que podrían ocurrir debido a la falta de una adecuada educación vial.

“Conducir en el Centro de Lima es complicado, por la congestión vehicular.

Pero, ¿por qué pasa esto? Porque en las vías de ese sector de la capital circulan todo tipo de unidades, como triciclos y colectivos, frente a la misma Policía Nacional, pese a que están prohibidos. No respetan los semáforos, no ceden paso al peatón, no hay una cultura vial”, sostuvo.

Dijo que si bien las bicimotos y motos eléctricas son modelos de movilidad sostenible, aún hay ‘regulaciones pendientes’ para garantizar la correcta integración de dichas unidades al sistema de transporte urbano.

“Es indispensable sacar a todos los vehículos informales de las pistas porque agudizan la conges-tión vehicular y representan un riesgo para toda la población. También necesitamos normar el uso de la bicicleta a través de un reglamento para ciclistas”, expresó Quispe.



DATOS