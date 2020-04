Manejar bicicleta durante la cuarentena del COVID-19 es un lujo inmerecido y circunstancial que me ha tocado experimentar en estos días. Primero porque me ha permitido dirigirme a mi trabajo en Perú21 o a mi casa por cualquier pista y vereda con completa tranquilidad. Segundo, porque las calles cuentan con mayor seguridad por la presencia de policías, militares y serenazgos que nos vigilan. Y también porque puedo apreciar la hermosa arquitectura que adorna el Centro de Lima. Me gana la nostalgia cada vez que paso por las calles donde funcionaban el Bar Munich y el Rincón Cervecero, hoy cerrados hasta nuevo aviso. Pero las luces prendidas de la Plaza San Martín y del Hotel Bolívar dan la esperanza de que todo volverá, algún día.

A pesar de esta seguridad que siento cada vez que salgo a pedalear, sé también que pronto conduciremos a esa normalidad limeña llena de caos, en la que choferes imprudentes de autos, combis y motos ocupan las pistas sin respetar un espacio mínimo para los ciclistas. Además del problema de la falta de ciclovías que estén conectadas entre distritos, que haría más fácil y rápido ir de un punto de la ciudad a otro. Y la delincuencia que siempre acecha las calles de la capital. Pero, como bien dicen, de toda crisis surgen oportunidades. Y esta parece haber llegado para los ciclistas.

CICLOVÍAS NECESARIAS

La semana pasada, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, anunció que el Gobierno promoverá una estrategia de movilidad urbana que busca evitar el contagio del COVID-19, en que el protagonista será este vehículo de dos ruedas que ha sido dejado de lado por varios años.

Precisamente, las bicicletas se convertirán en una alternativa contra el problema de las aglomeraciones que se forman en el transporte público. Usando este vehículo, se mantendrá un distancia física prudente para reducir el riesgo de contagio.

La estrategia que presentó el MTC es la implementación de carriles interdistritales para bicicletas que permitirán conectar hospitales, bancos y mercados. Una vez que funcionen en Lima, se replicaría a otras regiones del país.

Asimismo, la presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano, María Jara, ha anunciado que se ejecutará un programa de fabricación de bicicletas de bajo costo.

“La bicicleta no solo es un vehículo no contaminante y saludable, y que cuesta bastante menos que un auto, también permite que las personas se transporten a los lugares que quieran de la manera más amigable. Y la ventaja es que guardan la distancia social, no estar en medio de aglomeraciones”, dijo el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, a Perú21.TV.

El alcalde, quien también es aficionado al ciclismo, indicó que impulsará la seguridad vial y la implementación de ciclovías adecuadas.

Sobre este punto, Jenny Samanez, subgerenta de Transporte no Motorizado de la Municipalidad, explicó que la comuna implementará en las próximas semanas una ruta de ciclovías temporales que unirán las vías exclusivas que ya existen en algunos distritos de la capital.

Consta de dos fases: la primera es conectar a al menos 10 distritos, entre ellos, el Cercado de Lima, La Victoria, San Martín de Porres, Miraflores, San Isidro, Barranco, Surco y San Miguel. Y la segunda incluirá a Chorrillos. El objetivo es que las rutas estén cerca a los hospitales que atienden casos de COVID-19.

“Serán ciclovías con señalización horizontal, con pintura de tráfico y medidas reglamentarias. También parqueadores de bicicleta y topes para llantas. El objetivo es que luego se conviertan en las vías permanentes”, aseveró Samanez, quien suena optimista de que con estas vías, las personas querrán desplazarse en bicicletas en lugar de hacer largas colas en las estaciones.

En lo que se refiere a seguridad, Samanez indicó que coordinarán con todos los municipios distritales para brindar una mejor seguridad ciudadana en las ciclovías.

La funcionaria edil y excampeona de ciclismo subrayó que la bicicleta se convertirá en la protagonista de la crisis por ser un vehículo que será utilizado masivamente. “Va a haber un cambio de actitud de nuevos usuarios y del transporte público respecto a los ciclistas”, expresó.

EXPECTATIVA Y ENTUSIASMO

El anuncio de que la bicicleta será impulsado como vehículo alternativo genera expectativa y entusiasmo a Katia Ojeda, fundadora de Cicleando en Lima. Este es uno de los movimientos de ciclistas de la capital que han emitido pronunciamientos para que este vehículo sea utilizado masivamente durante la pandemia.

Ojeda se expresó a favor de la propuesta de conectar ciclovías entre distritos. “Hay muchos espacios donde hay pedazos de ciclovías que no están articuladas para que podamos llegar a los principales distritos que congregan las actividades económicas más importantes”, expresó a Perú21.

También cree que más mujeres se animarán a usar este vehículo. En su asociación, ha escuchado a varias chicas quieren manejar bicicleta pero tienen temor de que sean blanco de acoso. “Aunque se da menos veces cuando usas la bicicleta, porque puedes avanzar más rápido. Te sientes más segura”, agregó.

Usar la bicicleta cuando se levante la cuarentena se convierte en una buena opción para evitar contagios y podría incentivar una cadena de negocios y talleres vinculados a este transporte. Ahora queda esperar que estos buenos proyectos no se queden a mitad de camino. Pedaleemos todos.

