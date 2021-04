Dolido, indignado y triste. Beto Ortiz sigue impactado con la muerte del periodista José Yactayo, quien era su amigo.

En una entrevista exclusiva con Perú21, Beto Ortiz dijo que se siente consternado: "Puedes acostumbrarte al dolor y luego al olvido, pero no se trata de una ruptura amorosa, no. He evadido las preguntas sobre él porque no sé muy bien qué debo decir, sé que no me puedo quedarme callado y que alguien lo tiene que defender. Siento que están escupiendo sobre la tumba de mi amigo y no lo voy a permitir".

El periodista que advirtió que denunciará a los medios que lo vincularon con la muerte de su muerte lamentó que la madre de José Yactayo esté siendo maltratada por cierta prensa.