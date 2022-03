Bernardo Roca Rey Miró Quesada, periodista e impulsor de la gastronomía peruana con la Asociación Gastronómica Peruana (Apega), falleció a los 77 años. Fue fundador de diversos espacios informativos del Grupo El Comercio, entre ellos, el Diario Perú 21.

“Estudié periodismo con mi abuelo, Luis Miró Quesada, quien era el director del diario El Comercio. Vivía con él. Cuando yo tenía 13 o 14 años, iba donde mi abuelo y lo acompañaba a hacer su editorial”, relató Roca Rey en una entrevista con este diario.

“A los 16 años yo ya escribía en el periódico y, por supuesto, revelaba fotografías, editaba. Luego pensé para qué iba a estudiar periodismo, si ya sabía –agregaba, haciendo memoria sobre sus pininos–. En mi casa no se hablaba de ciencias, entonces decidí estudiar química y biología. Todos los proyectos que he realizado parten de una base científica”.

Roca Rey tuvo un gran papel en el periodismo peruano, fue director de Publicaciones y Multimedios del Grupo El Comercio, y tuvo un rol clave en la promoción de la lectura con libros de fácil acceso al público, de tapa dura y económicos.

Además, fue fundador de la revista Somos y Canal N, participó también en la creación de diarios “Trome”, “Perú21″ y el portal Espacio 360.

Bernardo Roca Rey fue un defensor de la libertad de expresión y la prensa peruana. En una entrevista en setiembre del año pasado, el expresidente del Consejo de la Prensa Peruana, cuestionó “que el presidente Castillo debe manifestar su opinión, pues quebrar la libertad de prensa es la última frontera que debe traspasar un gobierno. Una vez que entran en el totalitarismo, los gobiernos perecen por sí mismos. Eso no puede pasar en el Perú. Esto lo he visto en la época de Velasco y pensé que nunca más volvería ocurrir. Me da mucha pena y espero que todos seamos conscientes de lo que nos están intentando quitar”.

Su ímpetu por hacer destacar la gastronomía peruana, lo llevó a ser designado, el 2010, como el primer viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, del recién creado Ministerio de Cultura.

