Miembros de la Compañía de Bomberos Italia N°5 denunciaron que una obra de la Municipalidad de Bellavista impide que puedan atender emergencias de la zona.

Los hombres de rojo indicaron la entidad edil ha roto todas la pista, ubicada frente a la Estación de los Rescatistas, en la Av. Alejandro Granda.

“La unidad médica no ha podido salir a atender dos emergencias […] Este sector ha sido roto e imposibilita la salida. Lo peor es que no nos avisaron. Cuando un bombero se acercó a preguntar, le respondieron que no era su problema que las unidades salieran”, precisó Germán Medina, jefe departamental de los bomberos Callao, a América Noticias.

Tras esta imputación, el municipio habilitó una trocha para que las unidades puedan salir. Sin embargo, los bomberos consideran que esta medida es peligrosa para sus vehículos.

PIDEN DISCULPAS

La Municipalidad de Bellavista lamentó lo sucedido y precisó que la empresa contratista rompió la pista de “manera inopinada”.

Además, señaló que trasladarán maquinaria pesada para habilitar el paso del los vehículos de los rescatistas.