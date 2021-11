En lo que resta del año, se visualiza que la gente preferirá comprar productos en lugar de irse de vacaciones o salir a cenar. Ante este aumento en el comercio, Beetrack, líder en trazabilidad y planificación logística en América Latina y creador del software de última milla más avanzado de la industria, aboga porque la crisis mundial de contenedores no afecte a las empresas, fechas de entrega ni aumenten los precios para el cliente final.

El aumento en importación de productos ha tenido un crecimiento exponencial, este incremento vertiginoso del precio de los fletes marítimos se debe a una multiplicidad de factores, la gran mayoría de ellos asociados con la pandemia, y aún no está claro hasta cuándo pueda extenderse esta crisis de contenedores. Este problema se trata de una insólita escasez de espacio disponible para transportar los productos de Asia a Occidente.

“La reactivación económica comercial e internacional originalmente frenada por la pandemia género una escasez de contenedores, pues tras reactivarse Asia y empezar a enviar la mercadería hacia Europa y Estados Unidos los contenedores no podían regresar porque no tenían mercadería que enviar entonces muchos buques no pudieron regresar generando una escasez de contenedores. Generando que los costos de importación sean más altos y también una escasez de productos.”, comentó Girgis Morote, Country Manager de Beetrack Perú.

También informa, que el mercado peruano representa el 18% de la facturación total actual de la empresa, por lo cual el objetivo de Beetrack es duplicar al equipo local, con lo cual brindarán oportunidades de trabajo a más peruanos, avanzando a su vez con el crecimiento de la compañía.

Morote indica, que el porcentaje de crecimiento en facturación local en lo que va corrido del año en comparación al 2020 ha sido del 64%, mientras que el incremento en el número de clientes en el mismo periodo ha sido de alrededor del 70%. La proyección de la empresa para 2022 en cuanto a nuevos productos es el servicio de gestión de entregas en menos de 90 minutos, además de otras novedades para la primera milla, que buscan hacer más eficiente y controlado el transporte troncal de mayor capacidad.

El primer trimestre del año con respecto al de 2019, se ha tenido un crecimiento en entregas de un 300% en nuestro país. Además, ya cuenta con el 55% de market share en Perú.

Según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), alrededor del 80% de los bienes que consumimos en el mundo se transportan por vía marítima. Por lo que las tarifas de los contenedores tienen una repercusión particular en el comercio mundial, ya que casi todos los productos manufacturados –incluyendo la ropa, los medicamentos y los productos alimentarios procesados– se transportan en contenedores.

Todo el ciclo de envío de mercancías se ha ralentizado afectando a fabricantes, vendedores y consumidores. La falta de contenedores hace que exista una demora en la cadena de distribución de los distintos productos, por lo tanto, durante este aumento de demanda no ha sido posible conservar un stock de seguridad, ya que los tiempos de reposición son mucho más largos que antes de la pandemia. Esto hace que diversos bienes hayan tenido que subir sus precios, encareciendo la cadena de suministro y, por lo tanto, los precios de los distintos productos.

Para Girgis Morote, Country Manager de Beetrack Perú, aunque la solución no depende de los comercios propiamente, “son ellos los que deben apostarle a la experiencia del cliente. Los comercios deben poder anticiparse a las fechas de alto volumen de pedidos como BlackFriday y navidad, para así mitigar costos y ser transparentes con los tiempos y los procesos de entrega en general. Es recomendable que dicha planeación se apalanque de los diferentes desarrollos tecnológicos que ya existen en el mercado como los softwares de planificación de ruta y trazabilidad de última milla”.

Se espera el aumento del comercio mundial en estos últimos dos meses del año llenos de grandes ofertas, época de Navidad, y como consecuencia de la prolongación del confinamiento por Covid-19. Sin embargo, veremos una escasez de mercancías que generalmente se adquieren en supermercados, tiendas y almacenes de cadena físicas y online.

Estamos hablando desde alimentos básicos como arroz, trigo o granos, hasta materias primas como textiles, electrodomésticos o partes de ellos, madera, vestidos, todo, literalmente todo, se mueve por el transporte de carga marítima, por lo que, si no hay componentes (chips, filtros de aire, equipos de ventilación, partes, etc.), no habrá ni árboles, luces, camiones, autos, computadoras, impresoras, servidores, y videojuegos, por mencionar algunos.

Con esta crisis de contenedores que afecta al comercio mundial, el sector logístico y al usuario final, es posible que no lleguen nuestros regalos que pidamos para Navidad, por lo que se sugiere que los consumidores comparen precios y realicen sus compras con antelación.

