El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación (Minedu) anunció que pronto lanzará el concurso Beca Generación del Bicentenario - Convocatoria 2022.

A través de este concurso, el Estado peruano busca formar talento humano altamente calificado y fomentar la investigación científica e innovación tecnológica para responder a las necesidades de desarrollo del país.

¿A quiénes va dirigido?

El concurso pronto a lanzarse está dirigido a profesionales de alto rendimiento académico e insuficientes recursos económicos para estudiar becados por el Estado peruano una maestría o un doctorado en una de las mejores universidades del mundo.

¿Cuándo será la fecha del concurso?

El Pronabec informará la fecha del concurso próximamente.

¿Cómo será la convocatoria para acceder a la beca?

La postulación al concurso será por internet y gratis. Se invita a los interesados a estar al tanto de los canales oficiales del Pronabec, como el Facebook o Instagram o la página web www.gob.pe/pronabec, donde se publicarán todos los detalles de la convocatoria.

También pueden llamar a los teléfonos 080 00 00 18 o al (01) 612 82 30, o escribir por WhatsApp al 966 429 596.

¿ A qué universidades podrán estudiar los posgrados?

Ronald Coronado, director de la Oficina de Gestión de Becas del Pronabec, recordó que los postulantes a este concurso deben primero haber sido admitidos en una de las 400 primeras universidades del extranjero, de acuerdo con los siguientes tres rankings: QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities o Times Higher Education World University Ranking.

Entre las universidades que se encuentran en la lista destacan Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Oxford, Stanford University, University of Cambridge, California Institute of Technology, Princeton University, Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich), Columbia University, Yale University e Imperial College London.

¿Qué primer trámite hago si estoy interesado?

Mientras se espera la fecha de lanzamiento, el Pronabec recomendó a los profesionales interesados en postular al concurso Beca Generación del Bicentenario tramitar a tiempo su carta de aceptación definitiva de admisión al programa de una universidad extranjera elegible por el concurso.

Ingresa a este enlace donde está la lista de las universidades que fueron elegibles para la convocatoria 2021: www.pronabec.gob.pe/universidades-extranjeras-elegibles-beca-generacion-bicentenario

¿Qué cubre la Beca Generación del Bicentenario?

La beca cubrirá el costo de matrícula y pensión de estudios, gastos administrativos para la obtención del grado y/o título respectivo, transporte nacional e internacional, alojamiento, alimentación, movilidad local, materiales de estudio, seguro médico , entre otros.

