Luego de una lucha de treinta y cinco días hospitalizada en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, una bebé logró superar las graves quemaduras sufridas en diversas partes de su cuerpo tras un incendio registrado en la vivienda de su madre, en el distrito de Villa Rica, región Pasco. Todo ello a sus cortos 14 días de vida.

La noche del pasado 24 de enero, una vela encendida cayó sobre una cama provocando que el fuego alcanzara a la pequeña mientras dormía. De inmediato, la bebé fue evacuada al Hospital de Villa Rica y posteriormente referida al INSN San Borja.

Briana sufrió quemaduras graves en el 18% de su superficie corporal, especialmente en la región frontal y extremidades superiores, por lo que tuvo que permanecer aproximadamente quince días en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde recibió cuidados rigurosos al tratarse de un recién nacido.

La Dra. Pilar Huby Vidaurre, cirujana plástica del Eje Quemados, dijo que durante este tiempo realizaron limpieza quirúrgica y tres intervenciones de autoinjerto de piel que permitió la rápida recuperación de la bebé.

“Por fortuna la pequeña respondió bien al tratamiento que se le hizo y ya salió de alta, pero deberá seguir con las terapias de rehabilitación física para evitar secuelas graves a futuro”, destacó la especialista.

La madre de la bebé, la menor M.C.V (16) recibió soporte emocional por parte de psicólogos del INSN San Borja, tras el trauma vivido durante y después del incidente por quemadura.

En lo que va del año 2021, este centro pediátrico, liderado por la Directora General, Dra. Zulema Tomas Gonzáles, recibió 35 casos de niños con quemaduras graves, de los cuales el 71% son menores entre 1 y 4 años que provienen de Lima, Huancavelica, Piura y Junín.

Las quemaduras por líquido caliente vienen ocurriendo en el 65% de los casos, seguido de fuego, que durante la pandemia se incrementó de 15% a 30% de los casos, debido a que los menores permanecen en sus casas.

Más del 90% de los casos pudieron evitarse, puesto que al momento de los accidentes los niños se encontraban con un adulto en casa. Cada año, un promedio de 200 niños llegan al INSN-San Borja con quemaduras graves que ameritan hospitalización.

En ese sentido, recomendaron a los padres: No dejar ollas ni recipientes con líquidos calientes a enfriar en el piso, no dejar al alcance de los niños líquidos inflamables, fósforos y/o encendedores y no dejar a los niños solos en casa, menos con una vela prendida.





