'Bebacho' sigue libre tras arrollar a joven que se debate entre la vida y la muerte [VIDEO]

Félix Grandez Lévano , alias ' Bebacho ' (19) fue liberado por las autoridades tras arrollar con su mototaxi a Elizabeth Sedano López (18) en la zona de Barrios Altos .

Pese a que la muchacha se debate entre la vida y la muerte, Grandez Lévano , quien tiene antecedentes por robo, tenencia ilegal de armas y posesión de estupefacientes, fue liberado tras declarar en la comisaría de San Andrés , donde se realizaron las investigaciones sobre este caso.

En cuestión de horas las autoridades lo liberaron, a pesar que la familia de Sedano López lo denunció por atropello y lesiones culposas.

"Cuando me enteré que lo habían liberado, sentí nuevamente como si me apuñalarán y me dijeran estás sola y que hagan contigo lo que quieran", señaló Luz Sedano , hermana de la víctima, a Cuarto Poder .

"MUCHAS SECUELAS"



Eduardo Farfán, jefe del Departamento de Emergencia del Hospital Dos de Mayo , dio a conocer que el daño a la joven es irreversible.

"Si ella llegara a sobrevivir, habrían muchas secuelas. No podría caminar, no podría hablar. Estaría muy limitada. El daño es tan grande que es prácticamente irreversible", señaló.

Por ahora y por decisión de las autoridades, 'Bebacho' continúa libre en las calles de Barrios Altos, donde cualquier otra joven podría correr la suerte de Sedano López.