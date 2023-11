Un horrible caso de maltrato animal vuelve a remecer a nuestro país. Esta vez, vecinos de Villa María del Triunfo denunciaron que un perrito, que vive en las inmediaciones del mercado San Fernando, fue ultrajado y torturado.

‘Torito’, como es conocido por los trabajadores y vecinos del mercado en VMT, exigen justicia para el perrito, solicitando además las cámaras de vigilancia para dar con los responsables de tan execrable hecho.

Según denunciaron los cuidadores de ‘Torito’, hace días vieron al perrito mestizo agonizando en una de las esquinas del local, ensangrentado y con dificultades para poder caminar y al ser llevado a una veterinaria, se determinó que el can había sido ultrajado.

La persona o personas responsables de este crimen, le habían realizado cortes y la incrustación de lo que aparentemente sería un palo.

“Yo, después de dos días, me entero. Unas señoras del mercado comienzan a contarme a mí, mira lo que ha pasado con ese perrito, que fue violado, yo he hablado con la señora que la da de comer, y está sufriendo ella”, señaló una ciudadana a ATV.

Tras el terrible acto, el can habría sido arrojado a la basura, según mencionó una de las mujeres que protege al can, que es muy querido en el mercado. Torito padeció por tres días hasta que sus rescatistas decidieron dormirlo el pasado 25 de octubre para que no sufra más.





Exigen ver las cámaras de seguridad

Varios vecinos de la localidad se reunieron para solicitar formalmente las grabaciones de las cámaras de seguridad del local para dar con los responsables del infame hecho, sin embargo, la directiva del local se negó a entregar la grabación y lanzó amenazas.

“Pedimos que el mercado brinde la cámara. Justicia para Torito. Es importante que el mercado se haga responsable de lo que pasa aquí. Se dice que el perrito jugaba (...) en los alrededores, por eso, es fundamental que el mercado e instituciones cercanas puedan brindar una cámara de seguridad”, agregaron.

Esta actitud obligó a la directiva del mercado a convocar un plantón en el municipio de VMT, pero no hubo respuesta positiva.

Ante la respuesta de la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, el grupo increpó con la ayuda de un megáfono el por qué Eloy Chávez no ha cumplido con sus promesas de campaña.

“Él prometió esterilizaciones masivas y una posta. Y si no puede hacerlo gratis, no hay problema, aunque sea a costo social. En Villa El Salvador ya hay la posta Oasis y este señor (Eloy Chávez) bien sentado, gracias. Ayer han violado a este perrito, nosotros somos su voz. El señor de la puerta nos dice que vayamos a la Policía, nosotros no votamos por la Policía, votamos por ese señor (Eloy Chávez), ese insensible, sin moral, que está sentado en la municipalidad y no da la cara”, exclamó una vecina del distrito.