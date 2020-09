Dos integrantes de la barra Trinchera Norte de Universitario de Deportes se enfrascaron en una brutal pelea que interrumpió el tránsito vehicular cerca del Óvalo Higuereta, en el distrito de Surco.

En las imágenes se aprecia como ambos sujetos se enfrentan en medio de la pista, hasta que uno de los protagonistas de la pelea se alejó por un momento para regresar provisto por una correa que no dudó en utilizar como látigo contra su rival.

Según, la página de Facebook 'Cono Sur', ambas personas serían hinchas 'cremas' y la pelea se habría originado por el control de las entradas de los barristas entre dos facciones de Universitario de Deportes.

El sujeto de polo crema respondería al alias de 'Poggi', mientras que el barrista de polo negro sería 'Philip', a quién la página de Facebook de 'Cono Sur' defiende. En la citada red social también pueden verse otras tomas de la misma pelea.

“Oe, causa, no te metas porque tú no sabes qué es esto. No sabes qué pasa”, se oye decir a la persona que está grabando cuando un grupo de transeúntes se disponen a separar a los sujetos.