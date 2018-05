Félix Antonio Grandez Lévano , uno de los tres delincuentes que arrastraron a Elizabeth Cedano para robarle su celular, fue puesto en libertad por la Fiscalía.

La joven, de 18 años, quedó grave tras ser halada por varias cuadras de la avenida Conchucos, en Barrios Altos .

El sujeto, responsable de conducir la mototaxi utilizada para el atraco, fue retenido por los amigos de Cedano , quienes luego recibieron la ayuda de las autoridades para su captura.

La joven fue llevada al hospital Dos de Mayo, donde fue intervenida quirúrgicamente; no obstante, su estado de salud todavía es delicado.

Grandez Lévano , quien tiene antecedentes por robo, fue llevado a la comisaría de San Andrés, donde se realizaron las investigaciones sobre este caso. Sin embargo, a las horas, el sujeto fue liberado por la Fiscalía, a pesar de haber sido denunciado por lesiones culposas por accidente de tránsito en agravio de Cedano.

En conversación con América Noticias , la hermana de la víctima reveló que el asalto no fue consignado en el parte. "Como siempre salen a decir que necesitamos pruebas, necesitamos más cosas. No entiendo cómo no nos pueden ayudar", precisó.