Juan Zuleta Gómez, quien se hizo conocido en enero del presente año cuando salvó a Brigitte Flores Luna de una agresión por parte de su pareja, Julio Rojas Mogollón -quien le roció gasolina e intentó prenderle fuego en plena vía pública de La Victoria-, pide ayuda tras sufrir un accidente y perder una de sus piernas, según informó el programa ‘Buenos Días Perú’.

De acuerdo con el citado medio, Zuleta Gómez fue atropellado hace unas semanas y quedó herido debido al accidente de tránsito. Fue trasladado al hospital Dos de Mayo, donde le realizaron la operación. Ahora se encuentra postrado en un colchón, en la cuadra 12 del Jr. Miro Quesada, en Barrios Altos.

“Fue llegando a la Pólvora por la Av. México, ahí siempre limpio mi luna y había un camión grande, me chanca la cabeza y empecé a caer, el camión siguió manejando y me raspó todo. Necesito medicamentos, me duele la pierna, se me quieren descoser (los puntos)”, declaró al medio.

“(Los médicos) sí me dieron medicamentos, pero ya se me acabó, no sé (qué medicamentos) necesito, pero solo lo que quiero es que no me duela. Yo quiero denunciar al hombre que me atropelló. Necesito (una prótesis) para caminar, porque estar echado me pongo a llorar porque mucha gente corre, camina y yo no lo puedo hacer”, finalizó.

El pasado 15 de enero , Zuleta Gómez fue reconocido por su valerosa acción tras defender a Brigitte Flores de un presunto feminicidio por parte de Rojas Mogollón, quien le roció la gasolina que llevaba en un recipiente. La intervención del joven impidió que este le prendiera fuego a la mujer.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Tráiler de "Amor prohibido", la exitosa telenovela turca