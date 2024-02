El menor de 12 años que fue impactado por una bala perdida en un enfrentamiento de barristas de Universitario y Alianza Lima fue operado y, aunque está estable, no se sabe aún si habrá secuelas.

En ese sentido, Jorge Jáuregui, director del Hospital de Emergencias Pediátricas, informó que el menor ya fue operado la madrugada del domingo y está internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“Sufre de un traumatismo encéfalo craneano por un proyectil de arma de fuego que ingresó y salió (de la cabeza). Tiene mucho edema (hinchazón), ha tenido un sangrado importante”, dijo a la prensa el médico.

Además, explicó que, si bien su estado es estable, aún no se puede determinar si habrá secuelas en el futuro.

“Las secuelas no se saben aún cuáles serán. Está sedado, conocer su estado neurológico no es posible, sus funciones vitales están estables”, expresó y añadió que de momento no se requerirá una nueva intervención quirúrgica.

