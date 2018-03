Agentes de la Policía Nacional lograron la detención de un hombre acusado de violar a su propia hija de 15 años. En declaraciones a América Noticias, la madre de la adolescente, señaló que el hombre llegó a obsesionarse con la menor.

El sujeto, quien nunca se hizo cargo de la su hija, intentó acercarse a ella alegando que deseaba recuperar el tiempo perdido.

La madre reveló que su hija intentó frenar los abusos; sin embargo, el hombre se resistía a detenerse e incluso le confesó que estaba enamorado de ella.

"Llegó un momento en que mi hija no pudo soportar y me confesó todo. Le decía que la quiere, que la ama. Y mi hijita le respondía: papá yo soy tu hija, cómo me puedes decir eso. (Y él le respondía) Hijita, suena loco pero yo me enamoré de ti", señaló la madre de la adolescente.

Con ayuda de la PNP, la familia de la menor, tendió una trampa al sujeto, quien fue trasladado a la comisaría de Barranco, donde se vienen realizando las investigaciones correspondientes del caso.