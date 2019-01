Bañistas en riesgo por obras inconclusas en la Costa Verde

El malecón de la Costa Verde, inaugurado por Luis Castañeda en el último día de su gestión, es otra obra que no solo fue dejada incompleta, sino que, además, tiene futuro incierto. Una ciclovía y pasos peatonales inconclusos –que obliga a los ciclistas y bañistas a caminar por el borde de la autopista– son algunos de los riesgos a los que deben enfrentarse los miles de veraneantes que acuden a estas playas, principalmente, los fines de semana. Es más, la propia gestión de Castañeda –a través de Emape– aceptó que en la obra se detectaron cuatro puntos críticos, entre San Isidro y Barranco, que les impidió culminar los trabajos.

Perú21 hizo un recorrido por el lugar y comprobó el peligro que existe para los bañistas. Por ejemplo, a la altura de la playa Las Cascadas, en Barranco, nos encontramos con personas que exponen sus vidas caminando prácticamente por la pista.

En ese mismo punto, la ciclovía queda interrumpida por el muro de la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional. Es decir, los ciclistas deben detener su marcha porque chocan contra una pared.

En tanto, en la playa Los Delfines, en Miraflores, la ciclovía desaparece abruptamente debido a que hay un puente peatonal. Así, los ciclistas deben desplazarse por un camino de tierra, para luego volver y continuar por su supuesta vía exclusiva.

De otro lado, en las playas Waikiki y Makaha, en Miraflores, se han visto obligados a detener la obra debido a que el terreno está demasiado cerca del mar y el oleaje podría destruir cualquier construcción. Ante ello, solo se ha avanzado algunos metros del malecón.

El capitán de navío César Benavides, jefe de la Capitanía del Puerto del Callao, dijo que Defensa Civil debería hacer una inspección en esta obra.

“Se están construyendo muros, pero no estoy seguro de que estén cumpliendo con las normas ante la posibilidad de un tsunami. Es decir, hay que ver la distancia, los anchos y los accesos y salidas para los bañistas”, indicó a Perú21.

Informó que ya han emitido una resolución sancionadora a Emape por hacer uso del área acuática sin autorización.

Al respecto, el ingeniero Carlos Bringas, quien durante la gestión de Castañeda se desempeñaba como gerente de Infraestructura vial de Emape, señaló que la obra se debía continuar cuando termine la temporada de verano.

“Íbamos a asfaltar toda la zona de estacionamientos, pero no pudimos porque había grupos mediáticos que hicieron escándalo. El contratista tuvo que abocarse solo a aquellas zonas que no significaban conflicto. Tenemos que entender que la playa no es solo de 150 tablistas, es de 10 millones de habitantes de Lima”, sostuvo Carlos Bringas.