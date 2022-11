Una de las personas identificadas por estar involucrada en la destrucción de un vehículo, durante el concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional, utilizó sus redes sociales para insultar y comentar sarcásticamente lo ocurrido.

“Oe, tanta h#$% por un carro, como si fuera qué. Más bien, ahorita le compro otro carro… Que atorrante la gente para que mande mi foto a todo el mundo por TikTok”, fueron las controvertidas declaraciones del sujeto implicado.

De acuerdo al dueño del vehículo, el sujeto implicado responde al nombre de Manuel Jurado Zambrano (37). “Él se muestra de una forma arrogante, como si no le importa”, indicó el afectado, Moisés Tinoco.

Como se recuerda, el joven dejó su vehículo estacionado muy cerca del Estadio Nacional en el segundo concierto de Bad Bunny en Lima.

Sin embargo, unos vándalos que armaron una fiesta improvisada en la calle, se subieron al auto y lo pisotearon. La unidad acabó seriamente dañada y con todas las lunas rotas.

“Los gastos me saldrían unos 3.500 dólares, yo traté de correr con ellos, pero no puedo del todo. El auto era prácticamente nuevo, no tenía choques ni daños. Ahora, el capó está roto; el parabrisas, peor; y techo, ni hablar. Necesita un cambio, no está bien. El guardafango y otros lugares están todos rayados”, agregó Tinoco en declaraciones a Buenos Días Perú.

VIDEO RECOMENDADO

Desde Cusco, Aníbal Torres esta vez puso como ejemplo a Karl Max , “hay que aprender lo bueno”, dijo. Además, el abogado de Bruno Pacheco afirma que: “Él tiene tiene pruebas en sus manos que podrían salvarlo”, ¿Será un mensaje entre líneas?. También, Guido Bellido señala que solicitó pasajes para Arturo Cárdenas a Daniel Abarca, exasesor del Mincetur. Y la castración química nuevamente en debate, tras caso de la niña de tres años en Chiclayo, conversamos con el exministro de Salud Alberto Tejada. Y, Putin concede grado honorífico a brigada acusada de cometer atrocidades en Ucrania.