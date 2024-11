¡Ayúdanos a encontrar a Oso! Perrito se perdió en La Molina hace más de un mes

Oso es un tierno perrito que se perdió el pasado 20 de octubre en la Urbanización Aprovisa, La Molina. Desde entonces, su familia no ha logrado ubicarlo. Sus cuidadores se mudaron hace dos meses a este distrito, por lo que el can no ha podido volver con ellos.

Gracias a las cámaras de seguridad, lograron saber que estaba por La Rotonda, pero luego perdieron su rastro y no han vuelto a saber de su mascota.

El perrito Oso tiene 7 años, es un perro macho castrado de ojos grandes, de pelaje blanco, crema y negro, y en el pecho de pelos ondulado. Sus orejitas son en punta como se ve en las fotografías.

Es delgado y de tamaño pequeño. Tiene las patitas blancas.

Han pasado 37 días y su familia continúa buscándolo.

Si sabes del paradero de Oso o tienes alguna información sobre el can, puedes comunicarte a los siguientes números:

902093933 - 902379131

