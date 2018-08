Un testimonio de uno de los intoxicados en un velorio en Ayacucho y quien viene recuperándose en el hospital de apoyo de Pauza narró que la posible causa sería una salsa de ají verde.

Esta persona señaló que en el velorio, él junto a otras personas acompañaron su comida con una salsa de ají verde, y hubo otros que no lo hicieron. Quienes no consumieron la salsa no presentaron el problema de la intoxicación.

"Comí un plato de sopa de mote y un guisado de carne. Y me eché tres cucharadas de ají verde. Otro señor comió y no se echó ají y a él no le pasó nada", contó el paciente para canal N.

Además, el hombre comentó que a la posibilidad de que el alimento se haya contaminado con algún insecticida.

Hasta el momento nueve personas han fallecido a causa de este lamentable hecho. Los cuerpos siguen en la morgue, donde se vienen realizando los análisis correspondientes para encontrar la causa principal.

Cabe precisar que este último martes, seis personas en estado crítico fueron trasladadas a Lima para una mejor atención.