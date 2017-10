Avenida Wilson: Datos de teléfonos, correos, sueldo y hasta saldo en tarjetas son vendidos en la vía pública

En la 'avenida Wilson', la información personal de miles de peruanos se vende al mejor postor. Así lo demostró un reportaje de Panorama que consiguió contactar con diversos vendedores que ofrecían en la vía pública data exclusiva.

A precios que oscilan entre S/50 y S/100, se ofrecen las diferentes bases de datos que, según el reportaje, muestran información bancaria, de empresas celulares, de Gobierno y de instituciones públicas y otras privadas.

Se trata de un grave delito contra el derecho a la intimidad y la información personal de los ciudadanos.

Una base de datos adquirida por Panorama muestra cómo la información bancaria de miles de usuarios son ofertadas. Es así se pudo tener acceso a data sobre nombres completos, correo electrónico, celular, dirección, salario y hasta el saldo de dinero existente en la tarjeta del usuario.

Los sitios donde se oferta esta data se encuentran en la cuadra 12 de la avenida Garcilaso de la Vega, en Cercado de Lima, en la zona conocida como 'avenida Wilson'.

El comandante Manuel Guerrero, jefe de la División de Investigación Alta Tecnología (Divindat), precisó que esta información es robada de las mismas instituciones; sin embargo, poco se puede hacer porque estas mismas agencias no realizan la denuncia de pérdida de datos respectiva.

"Lamentablemente muchas instituciones cubren su prestigio y no quieren demostrar a la sociedad de que son vulnerables a estos ataques. No hay denunciantes y estas personas no son objeto de una penalidad", manifestó la autoridad.