Melisa González Gagliuffi, la joven que conducía su vehículo cuando perdió el control y arrolló a tres personas en la avenida Javier Prado, exigió al conductor que, supuestamente, venía cerrándole el paso cuadras atrás, que se manifieste y corrobore su versión.

González Gagliuffi, quien este lunes afrontará una audiencia de prisión preventiva, señaló en Panamericana que "lo mejor que me podría pasar sería que él (otro conductor) diga que él me metió el carro”. La responsable del atropello defiende que esto fue lo que causó el accidente de tránsito, en San Isidro, que cobró la vida de Joseph Huashuayo, de 28 años, y Christian Buitrón Aguirre, de 35 años.

Además, en esta segunda presentación en medios, González precisó que no iba a excesiva velocidad. "Veo a los demás carros y voy al mismo ritmo que ellos. Yo te mentiría si te digo que vi el marcador y te digo a cuánto iba’’, expresó.

“Mi vida es un calvario”

“Esa mañana (del accidente), para mí, ha sido el momento más doloroso de mi vida. Ese día impacté a dos personas, quienes fallecieron y otra quedó herida. Desde ese día, mi vida es un calvario y muy dolorosa. Jamás pensé que pudiera sentir tanto dolor”, contó hace unos días en América Noticias.

Agregó en torno a la maniobra que hizo y que originó el accidente que “un taxi colectivo avanzó y me rozó... luego me hizo ademanes, pensé que se iba a ir y de pronto, me mete al carro y me descarriló. Yo me asusté, y tiré del timón para tratar de estabilizarme, pero perdí el control del carro y vi que había peatones y que me los iba a llevar a todos. Todo fue muy rápido”.

“Lo único que pedí era que los salvaran. Pedía ayuda, ayuda. Lo único que me importaba era saber que estuviesen bien y que fueran llevados a la clínica”, señaló.