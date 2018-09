La Municipalidad de Lima indicó que "logró un nuevo punto a su favor" en la polémica judicial que entabla con la comuna del distrito de San Isidro en relación a la ejecución del proyecto de ampliación de carriles de la Av. Aramburú.

Según mencionó en un comunicado, la primera Sala Constitucional declaró nula la resolución que resuelve infundada la oposición presentada por la Municipalidad de Lima en relación con una medida cautelar a través de la cual el Municipio de San Isidro logró la paralización temporal de la ejecución del mencionado proyecto.

Asimismo, ordena al juez que expida una nueva resolución teniendo en cuenta la Certificación Ambiental del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) concedida a la Municipalidad de Lima por la mencionada cartera a través de Resolución Directoral N° 103-2018-MTC/16, de fecha 15 de febrero del 2018.

Según refiere la comuna limeña, en el documento se advierte que los argumentos interpuestos por San Isidro respecto al impacto ambiental negativo que la obra ocasionaría en relación con el traslado de un grupo de árboles, no están probados de manera fehaciente, en tanto dicho procedimiento no ha ocurrido y tal predicción no se puede realizar en base a supuestos.

La Municipalidad de Lima dijo aguardar el pronunciamiento positivo del Poder Judicial que permita retomar esta obra que comprende la Av. Paseo de la República y su empalme con Del Parque Sur, en San Isidro.