La Policía Nacional del Perú informó que de momento se desconoce las identidades de los tres sujetos que agredieron verbalmente al exfiscal supremo, Avelino Guillén Jáuregui, cuando este realizaba compras el pasado 14 de setiembre en un centro comercial de San Borja.

En un comunicado, la Policía precisó que el exmagistrado denunció el hecho en la comisaría de San Borja, misma que viene siendo obrada desde la Oficina de Investigación Criminal de la citada dependencia policial.

“Aún no se conocen las identidades de las personas agresoras, la misma ha sido trascrita a la Fiscalía para las acciones de su competencia”, se lee en el documento.

Se agregó que mientras se espera la disposición del Ministerio Público, se realizan diligencias e investigaciones preliminares, a fin de determinar las causas y circunstancias en que ocurrieron los hechos, así como establecer las identidades de los presuntos agresores.

“La PNP expresa su total rechazo a cualquier acto que ponga en peligro la integridad de las personas, garantizando en el presente caso una investigación objetiva e imparcial”, indicó la institución.

Caso Guillén

El exfiscal supremo Avelino Guillén denunció que el hecho se produjo el martes pasado aproximadamente a las 7 pm. Añadió que los sujetos lo agredieron dentro y fuera de un supermercado al que suele acudir.

“Era una pareja, el varón me comenzó a insultar, a ‘terruquear’. Decía que por mi culpa Sendero Luminoso está ahora en Palacio de Gobierno, que seguramente había llorado por la muerte del terrorista Abimael Guzmán, que atacaba permanentemente al fujimorismo. Básicamente era un ‘terruqueo’ muy intenso, muy fuerte, pero a gritos, muy alto”, relató.

“Después de unos instantes, cuando me entregaron mis productos y me retiro de la tienda, ellos me siguen y allí se produce ya en la vía pública insultos de mayor calibre y una amenaza de agresión física, todo aderezado con lisuras. Me siguieron hasta un trayecto y después yo me retiré”, agregó.

Avelino Guillén dijo que sufrió una agresión similar en julio pasado, en otro distrito.

