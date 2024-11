Autoridades se pronuncian luego de HORAS DE SILENCIO tras feminicidio de joven en Comas

Si no le preguntan no habla. Si bien el premier Gustavo Adrianzén lamentó y reconoció la atrocidad del feminicidio de Sheyla Cóndor, no señaló cuáles son las medidas que se tomarán.

"La ministra de la Mujer tiene instrucciones claras de informarse para saber qué es lo que sucedió con esa denuncia y porque no se tenía la protección que se había exigido”, dijo antes de seguir con una festividad en Huancayo.